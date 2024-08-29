Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Нарышкин заявил, что Россию не испугать «ядерной дубиной» США

Глава СВР Нарышкин заявил, что США не смогут запугать Россию «ядерной дубиной»

close
100%
Пресс-служба Российского исторического общества

США готовы показывать «ядерную дубину», но Россию не получится этим запугать. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на торжественном мероприятии в честь 75-летия со дня испытания первого отечественного ядерного заряда РДС-1, передает РИА Новости.

Нарышкин напомнил, что 14 мая этого года США провели эксперимент в подземной лаборатории в штате Невада, который формально не нарушает договор о всеобщем запрещении ядерных испытаний.

«Вместе с тем, он ясно говорит о готовности Соединенных Штатов демонстрировать ту самую «ядерную дубину», которой в 1945 году президент США Гарри Трумен хотел запугать руководство Советского Союза. Не вышло тогда, не выйдет и сейчас», — сказал глава СВР.

Россия имеет средства сдерживания для отражения попытки потенциальных агрессоров нанести ущерб суверенитету страны, добавил он.

До этого Нарышкин сообщал, что СВР РФ и ЦРУ США поддерживают обмен информацией.

Ранее Нарышкин заявил, что Россия хочет помешать попыткам совершить «цветную революцию» в Грузии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами