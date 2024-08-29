Нарышкин заявил, что Россию не испугать «ядерной дубиной» США

США готовы показывать «ядерную дубину», но Россию не получится этим запугать. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на торжественном мероприятии в честь 75-летия со дня испытания первого отечественного ядерного заряда РДС-1, передает РИА Новости.

Нарышкин напомнил, что 14 мая этого года США провели эксперимент в подземной лаборатории в штате Невада, который формально не нарушает договор о всеобщем запрещении ядерных испытаний.

«Вместе с тем, он ясно говорит о готовности Соединенных Штатов демонстрировать ту самую «ядерную дубину», которой в 1945 году президент США Гарри Трумен хотел запугать руководство Советского Союза. Не вышло тогда, не выйдет и сейчас», — сказал глава СВР.

Россия имеет средства сдерживания для отражения попытки потенциальных агрессоров нанести ущерб суверенитету страны, добавил он.

До этого Нарышкин сообщал, что СВР РФ и ЦРУ США поддерживают обмен информацией.

Ранее Нарышкин заявил, что Россия хочет помешать попыткам совершить «цветную революцию» в Грузии.