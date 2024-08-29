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Мэр аргентинского города заявил, что многие недовольны политикой Милея

Мэр Ландеты заявил, что Милей не переизберется, так как им многие недовольны

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Agustin Marcarian/Reuters

Многие аргентинцы выражают недовольство политикой президента Хавьера Милея, который, по мнению мэра Ландеты Хуана Доминго Браво, вряд ли сможет переизбраться на своем посту. Об этом он рассказал РИА Новости.

В августе Милей заявил о своих планах восстановить страну и участвовать в выборах 2027 года.

На Международном муниципальном форуме БРИКС Браво отметил, что Милей, которого выбрали в ожидании перемен, не смог улучшить ситуацию в стране.

Напротив, его действия наносят ущерб рабочему классу и аргентинской промышленности.

«Если продолжится та политика, которую нынешний президент ведет, думаю, уже в ближайшее время он будет непопулярен. Да, он выиграл с хорошим результатом, но сегодня многие люди очень разочарованы проводимой политикой», — сказал Браво.

В декабре 2023 года Милей подписал указ о более чем 300 реформах, направленных на дерегулирование экономики. Этот документ отражает его видение развития страны. Некоторые положения были переработаны в законы и одобрены парламентом в июне. Реформы касаются приватизации государственных компаний, отмены ценового регулирования, изменения трудовых отношений и налоговой политики, а также нового подхода к привлечению иностранных инвестиций.

Ранее Милей отказался встречаться с послами мусульманских стран.

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