Мэр аргентинского города заявил, что многие недовольны политикой Милея

Многие аргентинцы выражают недовольство политикой президента Хавьера Милея, который, по мнению мэра Ландеты Хуана Доминго Браво, вряд ли сможет переизбраться на своем посту. Об этом он рассказал РИА Новости.

В августе Милей заявил о своих планах восстановить страну и участвовать в выборах 2027 года.

На Международном муниципальном форуме БРИКС Браво отметил, что Милей, которого выбрали в ожидании перемен, не смог улучшить ситуацию в стране.

Напротив, его действия наносят ущерб рабочему классу и аргентинской промышленности.

«Если продолжится та политика, которую нынешний президент ведет, думаю, уже в ближайшее время он будет непопулярен. Да, он выиграл с хорошим результатом, но сегодня многие люди очень разочарованы проводимой политикой», — сказал Браво.

В декабре 2023 года Милей подписал указ о более чем 300 реформах, направленных на дерегулирование экономики. Этот документ отражает его видение развития страны. Некоторые положения были переработаны в законы и одобрены парламентом в июне. Реформы касаются приватизации государственных компаний, отмены ценового регулирования, изменения трудовых отношений и налоговой политики, а также нового подхода к привлечению иностранных инвестиций.

Ранее Милей отказался встречаться с послами мусульманских стран.