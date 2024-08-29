В Госдуму внесут законопроект о бесплатном горячем питании для школьников средних классов

В Госдуму будет внесен законопроект о предоставлении бесплатного горячего питания для школьников 5-9 классов. Об этом со ссылкой на пресс-службу партии «Справедливая Россия - За правду» сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что инициатива будет представлена в парламенте в четверг, 29 августа. Авторами законопроекта стали лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и другие депутаты фракции СРЗП.

Речь идет об обеспечении бесплатным одноразовым горячим питанием учеников 5-9 классов в государственных и муниципальных образовательных организациях. Сейчас горячее питание бесплатно предоставляется ученикам начальной школы.

28 августа россиянам назвали еще один способ потратить маткапитал. Депутат Госдумы Светлана Бессараб («Единая Россия») напомнила, что эти деньги можно употребить и на сборы детей в школу.

Ранее россиянам напомнили о льготах для родителей к 1 сентября.