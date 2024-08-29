Гондурас разрывает договор об экстрадиции с США

Гондурас объявил о денонсации договора об экстрадиции с США из-за вмешательства американских властей во внутренние дела страны. Об этом сообщила президент Сиомара Кастро, пишет ТАСС.

«Согласно нашей Конституции и международным соглашениям, я поручила министру иностранных дел Энрике Рейне аннулировать договор об экстрадиции с США», — написала Кастро в своем аккаунте в соцсети Х.

Это заявление последовало после критики со стороны посла США в Тегусигальпе Лауры Догу, которая выразила недовольство встречей военного руководства Гондураса с министром обороны Венесуэлы Владимиром Падрино Лопесом.

Встреча, в которой участвовали министр обороны Гондураса Хосе Мануэль Селайя и начальник генштаба Рузвельт Эрнандес, прошла 20 августа в Каракасе.

Американский дипломат отметила, что была удивлена увидеть главу минобороны и Генштаба рядом с «наркоторговцем» в Венесуэле.

Кастро подчеркнула, что «вмешательство и интервенционизм США, а также их стремление контролировать политику Гондураса через свое посольство и других представителей недопустимы». Она добавила, что «США игнорируют принципы международного права, которые поддерживают уважение к суверенитету и самоопределению народов».

«Достаточно», — подвела итог президент.

Вооруженные силы приходили к власти в Гондурасе посредством государственных переворотов как минимум пять раз на протяжении 20-го века, и последний из них был совершен в 2009 году против мужа нынешнего президента Мануэля Селайи.

Ранее в Никарагуа пообещали Мадуро помощь в случае контрреволюции в Венесуэле.