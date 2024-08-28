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Стали известны подробности встречи британской королевы и Путина

Daily Beast: Елизавета II высказала мнение о Путине после встречи в 2003 году

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Susannah Ireland/Reuters

Опубликовано высказывание королевы Великобритании Елизаветы II, которое она сделала в адрес президента России Владимира Путина. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Автор материала указывает, что за время своего правления Елизавета много раз встречалась с иностранными лидерами. В их числе глава Белого дома Дональд Трамп, президент Зимбабве Роберт Мугабе, японский император Хирохито.

Их общество королеве не всегда казалось приятным, после их ухода она высказывала неодобрение.

О встрече Елизаветы и российского лидера Владимира Путина в 2003 году издание рассказывает, ссылаясь на политика Дэвида Бланкетта, который в то время был министром внутренних дел Великобритании. Слепой от рождения Бланкетт пришел на встречу с собакой-поводырем, которая которая залилась лаем, как только президент РФ переступил порог зала приемов.

«У собак интересные инстинкты, не так ли?» — прокомментировала реакцию пса королева Великобритании.

До этого стало известно, что на открытии памятника Елизавете II присутствовали любимые корги королевы.

Ранее был назван самый непопулярный член британской королевской семьи.

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