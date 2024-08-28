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Вучич обсудит с Макроном ситуацию в Косово

Вучич обсудит с Макроном в ходе его визита в Белград ситуацию в Косово

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Eduardo Munoz/Reuters

Президент Сербии Александр Вучич планирует обсудить ситуацию в Косово с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время его визита в Белград. Об этом сообщают французские СМИ.

Президент Сербии указал на то, что приоритетом для него является сохранение мира и стабильности в регионе.

Запланированный разговор с Макроном пройдет на фоне слухов об открытии моста на севере Косово, разделяющего «сербскую» и «албанскую» части города Косовска-Митровицы.

Макрон отправится с визитом в Сербию 29–30 августа и планирует обсудить в первую очередь продолжение интеграции этой страны в Евросоюз.

В ходе визита французская сторона намерена продолжить обсуждение тем, затронутых во время визита президента Сербии.

13 августа в Москве министры России и Сербии провели переговоры по экономическим вопросам. Также помощник президента РФ Юрий Ушаков обсудил с вице-премьером Сербии Вулиным сотрудничество Москвы и Белграда.

Ранее президент Сербии оценил вероятность госпереворота в стране.

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