Вучич обсудит с Макроном ситуацию в Косово

Президент Сербии Александр Вучич планирует обсудить ситуацию в Косово с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время его визита в Белград. Об этом сообщают французские СМИ.

Президент Сербии указал на то, что приоритетом для него является сохранение мира и стабильности в регионе.

Запланированный разговор с Макроном пройдет на фоне слухов об открытии моста на севере Косово, разделяющего «сербскую» и «албанскую» части города Косовска-Митровицы.

Макрон отправится с визитом в Сербию 29–30 августа и планирует обсудить в первую очередь продолжение интеграции этой страны в Евросоюз.

В ходе визита французская сторона намерена продолжить обсуждение тем, затронутых во время визита президента Сербии.

13 августа в Москве министры России и Сербии провели переговоры по экономическим вопросам. Также помощник президента РФ Юрий Ушаков обсудил с вице-премьером Сербии Вулиным сотрудничество Москвы и Белграда.

Ранее президент Сербии оценил вероятность госпереворота в стране.