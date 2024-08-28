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Кеннеди-младший останется в бюллетенях двух штатов

Fox News: Кеннеди-младший не сможет сняться с выборов в Мичигане и Висконсине

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Brian Snyder/Reuters

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший не сможет снять свою кандидатуру с выборов в штатах Мичиган и Висконсин. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По данным канала, в Мичигане племянник 35-го президента США останется в избирательном бюллетене как кандидат от Партии естественного права. Фракция выдвинула его в этом году.

«Номинанты малых партий не могут исключить свое имя из бюллетеня, так что он останется в списке кандидатов», — цитирует телеканал сообщение пресс-службы госсекретаря штата Мичиган.

При этом в Висконсине за сохранение кандидатуры Кеннеди-младшего проголосовала сама избирательная комиссия. Решение было принято на фоне личной просьбы кандидата убрать его из списков.

23 августа Кеннеди-младший заявил, что исключит свое имя из бюллетеней в колеблющихся штатах, но останется в гонке. Он пояснил, что ранее пообещал снять свою кандидатуру, если станет спойлером (кандидатом, у которого нет шансов победить, но который оттягивает на себя часть голосов).

Ранее в США обрисовали последствия выхода Кеннеди из гонки в пользу Трампа.

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