Британия и Украина провели второй раунд переговоров о развитии партнерства

Украинская и британская делегации провели второй раунд обсуждения двустороннего соглашения, которое должно углубить партнерство Лондона и Киева. Об этом говорится на сайте офиса президента Украины.

«Сегодняшний раунд переговоров ясно показал, насколько мы близки в понимании приоритетов сотрудничества между Украиной и Великобританией», — заявил глава украинской делегации Игорь Жовква.

Отмечается, что в рамках переговоров были согласованы структура и концепция будущего договора, а также утвержден график дальнейших переговоров.

14 августа Украина официально начала переговоры с Великобританией об углублении взаимодействия и столетнем партнерстве.

Стороны провели первый раунд переговоров, делегацию от Киева возглавлял руководитель ОП Андрей Ермак. По его словам, Соединенное Королевство стало первой страной, подписавшей соглашение с Киевом о гарантиях безопасности, а теперь работает над историческим соглашением о столетнем партнерстве.

Ранее стало известноhttps://www.gazeta.ru/politics/news/2024/08/28/23789371.shtml, что Великобритания и Германия рассчитывают заключить оборонное соглашение к концу года.