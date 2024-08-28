Обозреватель назвал главный итог визита советника президента США в Китай

Переговоры советника США по нацбезопасности Джейка Салливана с министром иностранных дел КНР Ван И наглядно подтверждают, что однополярный мир уже в прошлом. Такое мнение выразил обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Умеренков.

Пекин, как пишет газета Global Times, может использовать эти переговоры «как шанс помочь США быть более разумными при ведении двусторонних отношений».

«По Украине американцы пытаются, но безуспешно, убедить КНР ограничить сотрудничество с Россией. Здесь для Пекина как раз та «болевая точка» Вашингтона, на которую надо давить, как США давят на Тайвань — так что никакого «размена» тут и быть не может», — считает эксперт.

Салливан прилетел в Китай 27 августа. Агентство Reuters писало, что он намерен добиться снижения напряженности между Пекином и Вашингтоном перед предстоящими президентскими выборами, а также обсудить взаимные претензии в сфере торговли и вокруг Тайваня.

Ранее Китай упрекнул США по поводу украинского конфликта.