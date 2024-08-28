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Зеленский встретился с представителями Вселенского патриархата

Зеленский провел встречу с представителями Вселенского патриархата

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Константинопольского Вселенского патриархата. Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале.

«Делаем все возможное для преодоления вызовов, стоящих перед Церковью в Украине», — заявил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что для правительства страны «важен мир в вопросе с Церковью».

В ходе встречи приняли участие митрополит Украинской православной церкви Канады, архиепископ Виннипежский Илларион, митрополит Писидийский Иов. Кроме того в делегации был патриарший диакон Эпифаний и экзарх Вселенского патриарха.

Тем временем с конца 2022 года на руководство Украинской православной церкви (УПЦ) осуществляется систематическое давление со стороны украинских властей, происходит рейдерский захват храмов, а ряд священнослужителей столкнулись с уголовными обвинениями. При этом руководство УПЦ продолжает заявлять о поддержке Киева и ВСУ.

Также сообщалось, что Зеленский подписал закон, который позволит запретить в стране все церкви, связанные с Московским патриархатом. В первую очередь это угрожает УПЦ, на которую продолжаются гонения на фоне конфликта с Россией.

Несмотря на то, что УПЦ еще в начале военных действий осудила Москву, после чего объявила о полном разрыве с Русской православной церковью, положения документа все равно позволяют объявить ее вне закона. Что, в свою очередь, даст право без суда выгнать приходы УПЦ из ее храмов на улицу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев назвал сатанизмом запрет УПЦ.

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