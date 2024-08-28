Никаких переговоров с украинскими властями в условиях террористических действий ВСУ в Курской области быть не может. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она напомнила, что заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх позволила Украине наносить контрудары для якобы «защиты» от российских атак из приграничных регионов, которые включают Курск и Сумы. Теперь же глава оборонного ведомства США якобы намерен обсудить с украинскими властями, планируют ли ВСУ «удерживать» территории в Курской области.

«Мира за столом переговоров? С кем? <…> С теми, кто издевается на женщинами, стариками?» — задалась вопросом дипломат.

Она подчеркнула, что ни о каких мирных переговорах террористами «речи быть не может».

21 августа заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что после нападения на Курскую область о переговорах между Москвой и Киевом не может быть и речи.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.