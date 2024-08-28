МИД РФ считает неприемлемыми требования Киева к Минску об отводе войск

Россия считает неприемлемыми требования Киева к Минску отвести войска от границы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Захарова отметила, что три года назад между Москвой и Минском была обновлена военная доктрина Союзного государства России и Белоруссии.

«В этой связи мы рекомендовали бы руководству НАТО и ее ведущих стран-членов остудить пыл своих ретивых подопечных, способных вовлечь альянс в масштабный вооруженный конфликт», — заявила Захарова.

25 августа министерство иностранных дел Украины призывало белорусских коллег «не совершать трагических ошибок под давлением Москвы и отвести войска от границы». При этом в ведомстве не уточнили, о каких именно ошибках идет речь.

На следующий день пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз сообщил, что Минск не получал официальных обращений от Украины с просьбой отвести войска от государственной границы стран.

Ранее в Белоруссии прокомментировали призыв Украины об отводе войск.