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МИД РФ считает неприемлемыми требования Киева к Минску об отводе войск

Захарова: РФ считает неприемлемыми требования Киева к Минску об отводе войск

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россия считает неприемлемыми требования Киева к Минску отвести войска от границы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Захарова отметила, что три года назад между Москвой и Минском была обновлена военная доктрина Союзного государства России и Белоруссии.

«В этой связи мы рекомендовали бы руководству НАТО и ее ведущих стран-членов остудить пыл своих ретивых подопечных, способных вовлечь альянс в масштабный вооруженный конфликт», — заявила Захарова.

25 августа министерство иностранных дел Украины призывало белорусских коллег «не совершать трагических ошибок под давлением Москвы и отвести войска от границы». При этом в ведомстве не уточнили, о каких именно ошибках идет речь.

На следующий день пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз сообщил, что Минск не получал официальных обращений от Украины с просьбой отвести войска от государственной границы стран.

Ранее в Белоруссии прокомментировали призыв Украины об отводе войск.

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