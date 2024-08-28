Российский сенатор заявил о превращении Европы в филиал Африки

Глава комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков высказал мнение, что Западная Европа активно превращается в филиал Африки, Ближнего Востока и Индостана из-за бесконтрольной миграции. Такое заявление он сделал в своем Telegram-канале.

«Прежней Западной Европы — еще 15-летней давности — уже нет. Западной Европы в ее нынешнем виде скоро тоже не будет: ее ускоренными темпами превращают в филиал Африки, Среднего Востока и Индостана», — написал сенатор.

Пушков отметил быстрые темпы процесса замещения белого населения Европы мигрантами. Он отметил, что правительство Испании «закрыло целый аэропорт, чтобы перепрофилировать его под бесперебойную доставку африканских мигрантов» в страну. По словам сенатора, недовольство населения, нагрузка на бюджет и резко возросшая преступность ничуть не смущают испанские власти. Пушков отметил, что они словно выполняют установку свыше на замещение титульной нации выходцами из Африки. Той же линии, по его словам, продолжает придерживаться правительство Британии.

В апреле министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто критиковал Евросоюз за финансирование нелегальной миграции и призвал направить вместо этого «сотни миллионов долларов» на охрану береговой линии Северной Африки.

Ранее в Германии рассказали об альтернативных маршрутах миграции в ЕС.