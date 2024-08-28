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Политолог заявил, что Трампу будет непросто договориться с Путиным по Украине

Орсини: Трампу будет сложно исполнить обещание завершить конфликт на Украине

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Marcos Brindicci/Reuters

Кандидату в президенты США Дональду Трампу будет непросто остановить украинский конфликт за один день. Об этом заявил политолог Алессандро Орсини в статье для IL Fatto Quotidiano.

«Поскольку баланс сил смещен в пользу России, конфликт прекратится только в том случае, если Путина устроит предложение Трампа», — заявил он.

Специалист также отметил, что когда Трамп начнет переговоры с РФ, армия России станет еще сильнее, а Украины - еще слабее. Именно поэтому договориться с Путиным на тех условиях, которые выгодны США, будет сложнее. Более того, важным фактором к осложнению переговоров стало нападение ВСУ на Курскую область.

28 августа Трамп предупредил об угрозе начала третьей мировой войны из-за вторжения ВСУ на территорию Курской области. Республиканец считает, что атака Украины на российский регион демонстрирует, что новая мировая война ближе, чем когда-либо.

Ранее Трамп заявил, что российская армия отлично умеет вести боевые действия зимой.

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