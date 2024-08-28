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В Кремле отреагировали на так называемый план победы над Россией Зеленского

Песков: Россия достигнет целей СВО, несмотря на вторжение ВСУ в Курскую область

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Михаил Метцель/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами, комментируя заявление украинского лидера Владимира Зеленского о «плане победы» над Россией, в который входит вторжение в Курскую область, заявил, что Российская Федерация продолжит специальную военную операцию и достигнет всех поставленных целей.

«Не в первый раз слышим заявления от представителей киевского режима, мы отдаем себе отчет о сущности киевского режима», — сказал он.

До этого глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал план Зеленского по победе Украины очередным бредом.

27 августа Зеленский заявил, что у него есть «план победы» по завершению российско-украинского конфликта. По его словам, осенью проект будет показан президенту США Джо Байдену. Он уточнил, что нападение на Курскую область является первой частью этого плана. Однако украинский лидер признал, что «все закончится диалогом», и пообещал пригласить РФ на второй саммит мира. В Москве уже заявили, что «надо садиться за стол переговоров», но без «бумажек под названием «формула Зеленского». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский рассказал о плане мирного урегулирования, который был предложен Китаем в 2023 году.

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