Задержание основателя Telegram Павла Дурова можно объяснить попыткой западных стран навязать мессенджеру западную повестку. Такое мнение высказал РИА Новости замминистра информации Сирии Ахмед Дава.

«Задержание Дурова — это попытка оказать давление с целью навязать мессенджеру западную повестку и вынудить его подчиниться требованиям западных стран», — уверен Дава.

Он отметил, что Telegram предоставил пользователям широкие возможности, не вмешиваясь в политику. Западные страны, по его мнению, недовольны ростом популярности приложения, поэтому хотят вмешаться в его работу и навязать свою повестку. Отказ Telegram подчиниться сделал его мишенью, подчеркнул сирийский чиновник.

По его словам, вмешательство США в работу соцсетей, включая X и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), — общеизвестный факт, теперь они используются в том числе для навязывания западных ценностей другим обществам, считает Дава.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. В прокуратуре уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях.

Ранее было названо возможное место заключения Павла Дурова.