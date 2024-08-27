Ермак встретился с американским бизнесменом Соросом

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с американским бизнесменом, филантропом, главой сети Фондов «Открытое общество» Александром Соросом. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с американским бизнесменом, филантропом, главой сети Фондов «Открытое общество» Александром Соросом», — говорится в сообщении.

До этого глава правительства Польши Дональд Туск сообщил, что в настоящее время передача МиГ невозможна из-за их участия в патрулировании польского воздушного пространства в рамках программы НАТО Air Policing.

Если альянс предоставит Варшаве другие истребители, то Польша рассмотрит возможность передачи МиГ Украине, отметил премьер-министр.

До этого в Польше заявили, что Киев обеспокоен ударами Вооруженных сил РФ по военным аэродромам в Полтавской области, которые привели к большим потерям в украинских ВВС.

Ранее Зеленский похвалил истребители МиГ и попросил их у Польши.