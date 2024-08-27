В Грузии рассмотрят иск президента Зурабишвили и оппозиции против закона об иноагентах

Конституционный суд (КС) Грузии проведет 29 августа первое заседание по вопросу исков президента страны Саломе Зурабишвили, оппозиции, НПО и журналистов против закона «О прозрачности иностранного влияния». Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что заседание по делу назначено на 10:00 мск. В общей сложности в иске указано 122 истца-НПО, 38 депутатов парламента Грузии, президент страны и два средства массовой информации.

До этого стало известно, что Конституционный суд Грузии объединит иски о запрете закона об иноагентах, поданные президентом страны, депутатами и неправительственными организациями.

Парламент Грузии 14 мая принял закон об иноагентах. Документ предполагает создание реестра неправительственных организаций (НПО) и СМИ, которые получают деньги из зарубежных источников. В список будут вносить юрлиц или медиа, более 20% доходов которых составляет зарубежное финансирование. На физических лиц закон не распространяется. Обсуждение законопроекта сопровождалось митингами протеста.

Ранее США приостановили выделение помощи Грузии.