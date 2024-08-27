В нападении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область участвовала британская разведка, которая координировала как боевые действия, так и пропаганду. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев, передает РИА Новости.

«Кроме МИ-6, британской специальной службы, которая занималась организацией подготовки и сопровождением этого дела, есть еще такая организация, которая называется МИ-7», — сказал депутат.

Шхагошев уточнил, что подобные МИ-7 организации сейчас называются «директоратами». По его словам, конкретно эта служба занимается управлением британской прессой и пропагандой. Организация «лишает» лидеров западных стран возможности получить «быстрое мнение» по ситуации в российском регионе, утверждает член комитета.

До этого американский журналист Джон Вароли заявил, что практически все крупнейшие западные СМИ находятся под контролем власти. Таким образом он прокомментировал визиты иностранных репортеров в Курскую область.

Ранее экс-сотрудник МИ-6 рассказал об опасной пропаганде Запада о ВСУ.