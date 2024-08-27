Зеленский покажет Байдену новый план завершения российско-украинского конфликта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил журналистам, что планирует осенью показать президенту США Джо Байдену план по завершению российско-украинского конфликта. Запись пресс-конференции опубликована на YouTube-канале Офиса президента Украины.

Зеленский подчеркнул, что сначала покажет готовый план Байдену, ведь от него зависит успешность его выполнения. От решений президента США зависит, дадут ли Украине то, что необходимо, а также будет ли Киев свободен в использовании того, что ему необходимо по данному плану.

Также Зеленский планирует показать идеи кандидатам в президенты Соединенных Штатов, то есть Дональду Трампу и Камале Харрис.

До этого Зеленский заявил, что его западные коллеги стараются не затрагивать вопрос о снятии ограничений на удары поставляемым Киеву дальнобойным оружием вглубь России.

12 июля в Пентагоне заявили, что США не разрешают Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов вглубь России, однако там добавили, что эта позиция может измениться.

Месяц спустя заместитель официального представителя американского государственного департамента Ведант Патель заявил, что США и Украина ведут «приватные» переговоры о возможности использовать баллистические ракеты ATACMS для ударов по военным базам на территории РФ.

Ранее Зеленский объяснил, зачем Киев приглашает Москву на второй «саммит мира».