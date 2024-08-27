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Трамп анонсировал выход собственной книги

Трамп рассказал о скором выходе книги о его президентстве

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Evelyn Hockstein/Reuters

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил о предстоящем выходе новой иллюстрированной книги, фотографии для которой он отбирал лично. Об этом Трамп написал на своей странице в соцсети X.

Он заявил, что книга под названием «Спасти Америку» выйдет на следующей неделе. По мнению Трампа, книгу обязаны купить «настоящие патриоты, которые ставят США на первое место». Книга продается в двух вариантах: обычная печатная версия за $99 и подписанная за $499.

В марте Трамп начал продавать Библию под своим брендом и с адаптированным предвыборным лозунгом, который звучит как «Сделать Америку снова молящейся» («Make America Pray Again»).

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Камала Харрис, занимающая пост вице-президента, стала кандидатом в президенты от Демократической партии после того, как 21 июля Джо Байден объявил о своем выходе из предвыборной гонки. Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии, станет ее основным соперником.

В опросе общественного мнения, устроенном предпринимателем Илоном Маском, Дональд Трамп значительно опередил свою соперницу Камалу Харрис.

Ранее Андрей Ермак заявил, что Украина вмешивалась в американские выборы.

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Выборы в США — 2024
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