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Лукашенко назвал хозяев Белоруссии

Лукашенко назвал педагогов и учителей хозяевами Белоруссии

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что настоящими хозяевами республики являются учителя. Об этом сообщает агентство БелТА.

По словам Лукашенко, педагоги могут провести среди граждан ту политику, которая, по мнению президента республики, должна проводиться. Лукашенко добавил, что учителя «никого не должны бояться».

Президент Белоруссии считает, что если педагоги начнут отступать от своей задачи, то всем придется бежать страны из-за того, что «неназванные внешние силы уже приготовили «плетку» для республики».

До этого Лукашенко выразил мнение, что в конечном итоге украинцы восстановят хорошие отношения с белорусами и россиянами, поскольку вскоре осознают, что на Западе они никому не нужны. По его мнению, западные страны нуждаются в украинцах лишь для участия в конфликте против России.

Также президент Белоруссии признался, что конфликт между Киевом и Москвой является для него глубоко личным, и заявил, что бойню на Украине развязали украинские «оголтелые политики-националисты».

Ранее Лукашенко порассуждал о своем уходе с поста президента.

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