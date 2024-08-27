Лавров высказался о прекращении огня в секторе Газа

Некоторые участники конфликта в секторе Газа не заинтересованы в прекращении огня. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани, передает ТАСС.

«И даже больше: некоторым участникам этого процесса остро необходимо продолжать боевые действия, продолжать сохранять ситуацию в таком насильственном состоянии в расчете на какие-то перемены в политическом ландшафте мира в будущем», — сказал Лавров.

До этого глава политбюро палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар назвал новый раунд переговоров о прекращении огня в секторе Газа «блефом». Он считает, что цель диалога — дать израильским войскам возможность реализовать свои планы.

17 августа президент США Джо Байден заявил о появлении основы для остановки боевых действий в секторе Газа. По его словам, это стало возможным за счет нового предложения Штатов по переговорам для Израиля и ХАМАС.

Ранее посол Палестины объяснил интерес США к прекращению огня в Газе.