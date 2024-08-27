Зеленский дал силовикам две недели на решение проблемы с незаконным пересечением границы

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил силовым структурам две недели на решение проблемы с незаконным пересечением границы страны. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, силовики отдельно доложили ему о фактах незаконного пересечения границы. Он отметил, что через две недели они должны наработать и представить четкий план решения проблемных вопросов, связанных с границей. Зеленский подчеркнул, что эти вопросы абсолютно понятны.

До этого сообщалось, что в отношении депутата Верховной рады Украины Артема Дмитрука возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном пересечении границы страны.

Утром 26 августа стало известно, что народный депутат Рады Дмитрук, которого подозревают в нападении на сотрудника правоохранительных органов и военного, незаконно покинул страну. По данным издания «Украинская правда», парламентарий пересек границу с Молдавией и из Кишинева улетел в Рим.

Ранее на Украине возбудили дело против депутата, защищавшего УПЦ.