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Зеленский дал силовикам две недели на решение проблемы с незаконным пересечением границы

Зеленский поручил за две недели разобраться с незаконным пересечением границы

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил силовым структурам две недели на решение проблемы с незаконным пересечением границы страны. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

По словам Зеленского, силовики отдельно доложили ему о фактах незаконного пересечения границы. Он отметил, что через две недели они должны наработать и представить четкий план решения проблемных вопросов, связанных с границей. Зеленский подчеркнул, что эти вопросы абсолютно понятны.

До этого сообщалось, что в отношении депутата Верховной рады Украины Артема Дмитрука возбуждено уголовное дело по обвинению в незаконном пересечении границы страны.

Утром 26 августа стало известно, что народный депутат Рады Дмитрук, которого подозревают в нападении на сотрудника правоохранительных органов и военного, незаконно покинул страну. По данным издания «Украинская правда», парламентарий пересек границу с Молдавией и из Кишинева улетел в Рим.

Ранее на Украине возбудили дело против депутата, защищавшего УПЦ.

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