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Стало известно о планах ЦРУ предотвратить новую войну в Европе

«Ъ»: директор ЦРУ Бернс пытается предотвратить новую войну на Балканах

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Amanda Andrade-Rhoades/AP

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс посетил Сербию, Боснию и Герцеговину и Косово, он пытается предотвратить войну на Балканах, так как Соединенные Штаты не потянут еще один конфликт. Об этом пишет «Коммерсант».

Отмечается, что сербы будто проигнорировали визит Бернса в информационном пространстве, но президенту Сербии Александру Вучичу все же пришлось встретиться с главой ЦРУ. Сам Вучич назвал переговоры «очень полезными».

Вучич также объяснил, почему несколько дней о переговоров Белградом не было сказано ни слова. По его словам, Сербия, будучи серьезной страной, посчитала, что «так будет лучше». Он подчеркнул, что так же считала и Америка, которая «наряду с Китаем является самым серьезным государством в мире».

Бывший посол Сербии в Соединенных Штатах Иван Вуячич сказал, что белградскими властям было, судя по всему, указано на опасность любых шагов по дестабилизации Боснии или Косово наряду с предупреждением, что это будет иметь серьезные последствия для отношений с Вашингтоном.

10 августа несколько тысяч сербов вышли на улицы Белграда в знак протеста против открытия рудника по добыче содержащего литий минерала ядарит и перекрыли международную трассу Будапешт — Салоники у здания президентского дворца. РИА Новости писало, что Вучич говорил о подготовке государственного переворота. При этом премьер-министр Милош Вучевич заверил, что никакой цветной революции не допустит.

Как заявил эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов, в Сербии активизировался неправительственный сектор, который финансируют США и ЕС.

Ранее в МВД Сербии рассказали, как полиция избила Вучича в 2008 году.

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