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В США заявили, что дебаты Трампа и Харрис могут отменить

CNN: дебаты Трампа и Харрис могут сорваться из-за спора о микрофоне

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Jonathan Drake, Rebecca Cook/Reuters

Дебаты кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа и вице-президента Штатов Камалы Харрис, которые запланировали на 10 сентября, могут быть отменены из-за разногласий о правилах работы микрофона во время дискуссии. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.

По данным канала, команда Трампа хочет организовать работу микрофонов по аналогии с дебатами с действующим президентом США Джо Байденом — когда участник не может говорить во время речи оппонента. При этом штаб Харрис хочет сделать наоборот — микрофоны будут работать всегда.

Представители вице-президента объяснили свое решение якобы опасениями штаба Трампа, что их кандидат не сможет на протяжении 90 минут вести себя «как подобает президенту».

11 августа Трамп анонсировал три раунда теледебатов с Харрис. По его словам, первые из них должны были состояться 4 сентября на канале Fox News, вторые — 10 сентября на канале ABC, третьи — 25 сентября на NBC. Однако потом выяснилось, что с этим графиком не согласилась Харрис.

Ранее раскрыли причины нежелания Камалы Харрис дебатировать с Дональдом Трампом.

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