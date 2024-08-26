Для освобождения Дурова могут создать российско-французский комитет

Российско-французский комитет может быть создан для поддержки основателя Telegram Павла Дурова, который был задержан во Франции. Об этом сообщил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

Дурова, согласно законодательству Франции, должны освободить в течение 48 часов после задержания, напомнил депутат.

«Если этого не произойдет, мы с коллегами-парламентариями и здравомыслящими европейскими политиками планируем создать российско-французский комитет в его поддержку», — написал он.

Париж представляет Дурова как пособника терроризма и инкриминируют ему «всякую дичь», считает Слуцкий.

По его словам, французским властям нужна не модерация мессенджера, а цензура.

Павла Дурова задержали поздно вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже. Туда он прибыл из Азербайджана. Основная претензия — зашифрованные сообщения в мессенджере. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Посольство РФ во Франции сообщило, что основателю Telegram не предоставили консульский доступ. Он получил французского адвоката.

Ранее в России допустили, что Дуров вскоре выйдет на свободу.