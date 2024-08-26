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«Теория большого заговора»: юрист об аресте Дурова во Франции

Юрист Кваша: у РФ нет прямых оснований требовать экстрадиции Дурова

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Global Look Press

У России нет прямых оснований требовать экстрадиции арестованного в Париже основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, поскольку он является гражданином Франции. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша.

«Однако, как мы видим в последнее время, какими-то постулатами закона получается пренебречь, и выдаются граждане своего государства в то государство, гражданами которых они не являются. <...> C учетом нынешних реалий все меняется», — сказал юрист.

Он добавил, что в качестве «теории большого заговора» можно допустить, что создателя Telegram задержали для пополнения обменного фонда.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже в Париже. Миллиардер прибыл во Францию из Азербайджана. Основная претензия властей республики к Telegram и Дурову — зашифрованные сообщения в мессенджере. Бизнесмену могут быть предъявлены обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. Французские СМИ сообщили, что ему грозит до 20 лет тюрьмы.

На следующий день команда Telegram отреагировала на задержание Дурова во Франции, заявив, что ему нечего скрывать.

Ранее в посольстве РФ во Франции заявили, что создателю Telegram не предоставили консульский доступ.

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