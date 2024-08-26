Стало известно, что США опасаются вовлечения Ирана в конфликт на Ближнем Востоке

В Вашингтоне существуют опасения, что Иран может стать еще одной стороной в разгорающемся конфликте на Ближнем Востоке, пишет газета The Wall Street Journal.

«В Вашингтоне по-прежнему опасаются, что Иран может принять более непосредственное участие в конфликте», — отмечается в статье.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

По словам представителя службы безопасности Израиля, пока непонятно, считает ли Иран атаку ливанского движения «Хезболлах» на Израиль «частью своего собственного возмездия» или готовит свой ответ на ликвидацию главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.

26 августа официальный представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что Израиль не сумел отразить удар ливанского шиитского движения «Хезболла», несмотря на поддержку союзников, в том числе США. По его словам, израильская армия не смогла предсказать время и место атаки и противостоять ограниченной операции «Хезболлы». Он добавил, что время сейчас работает против Израиля и его сторонников.

Ранее в Израиле рассказали о последствиях атаки «Хезболлы».