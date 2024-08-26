Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Совфед: спецслужбы Франции хотят заставить Дурова сотрудничать с ними

Сенатор Джабаров: Дурова хотят заставить работать на французские спецслужбы

close
100%
durov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции связан с намерением заставить его сотрудничать с французскими спецслужбами, считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. В беседе с 360.ru он назвал случившееся крахом демократии и уроком для «гражданина мира».

С Россией Дуров сотрудничать не хотел, но в родной стране его бы не тронули, убежден сенатор. Он заявил, что этот прецедент – лишь начало кампании Запада, который движется в сторону неонацизма прочь от демократии.

Говоря о намерениях французских спецслужб, Джабаров подчеркнул, что они работают жестко и сугубо в интересах НАТО.

«Дуров пожинает плоды вот своей «независимости». Независимым он мог быть только в России, но этого не понял. Жалко», — констатировал сенатор.

При этом он подчеркнул, что арестованный по-прежнему является российским гражданином и имеет право на консульскую поддержку, которую Россия готова оказать.

Напомним, Дурова арестовали во Франции в ночь на 25 августа, когда он вышел из своего частного самолета на взлетной полосе в парижском аэропорту Ле Бурже. Ему грозит 20 лет тюрьмы за зашифрованные сообщения в мессенджере — следствие заявило, что из-за этого мессенджер стал платформой номер 1 для организованной преступности. Подробности о профессиональном пути «российского Цукерберга» и предъявленных ему претензиях — в материале «Газеты.Ru».

Ранее арест Павла Дурова связали с нападением ВСУ на Курскую область.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами