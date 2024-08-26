Совфед: спецслужбы Франции хотят заставить Дурова сотрудничать с ними

Арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции связан с намерением заставить его сотрудничать с французскими спецслужбами, считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. В беседе с 360.ru он назвал случившееся крахом демократии и уроком для «гражданина мира».

С Россией Дуров сотрудничать не хотел, но в родной стране его бы не тронули, убежден сенатор. Он заявил, что этот прецедент – лишь начало кампании Запада, который движется в сторону неонацизма прочь от демократии.

Говоря о намерениях французских спецслужб, Джабаров подчеркнул, что они работают жестко и сугубо в интересах НАТО.

«Дуров пожинает плоды вот своей «независимости». Независимым он мог быть только в России, но этого не понял. Жалко», — констатировал сенатор.

При этом он подчеркнул, что арестованный по-прежнему является российским гражданином и имеет право на консульскую поддержку, которую Россия готова оказать.

Напомним, Дурова арестовали во Франции в ночь на 25 августа, когда он вышел из своего частного самолета на взлетной полосе в парижском аэропорту Ле Бурже. Ему грозит 20 лет тюрьмы за зашифрованные сообщения в мессенджере — следствие заявило, что из-за этого мессенджер стал платформой номер 1 для организованной преступности. Подробности о профессиональном пути «российского Цукерберга» и предъявленных ему претензиях — в материале «Газеты.Ru».

Ранее арест Павла Дурова связали с нападением ВСУ на Курскую область.