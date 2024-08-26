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Глава МИД Великобритании оценил шансы Украины стать членом НАТО

Глава МИД Британии Лэмми считает необратимым вступление Украины в НАТО

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Shutterstock

Глава министерства иностранных дел Британии Дэвид Лэмми назвал необратимым вступление Украины в НАТО. Его цитирует Daily Mail.

«Мы будем поддерживать необратимый путь Украины в Североатлантический альянс. Украина занимает достойное место в европейской архитектуре безопасности», — сказал он.

Лэмми напомнил, что Лондон является одним из крупнейших поставщиков военной помощи Украине. Он отметил, что Британия обучает украинских военнослужащих. Глава МИД подчеркнул также, что Великобритания первой предоставила помощь Украине.

До этого президент Чехии Петр Павел допустил возможность вступления Украины в НАТО, даже если она не сможет вернуть утраченные территории.

15 августа председатель военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр заявил о поддержке странами — членами Североатлантического альянса вступления Украины в военный блок. Он обратил внимание на то, что вся помощь Киеву со стороны союзников служит мостом для его присоединения к организации.

Ранее в конгрессе США призвали принять Украину в НАТО до конца 2024 года.

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