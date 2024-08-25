Украина сделала предупреждение Белоруссии

У белорусско-украинской границы наблюдается высокая концентрация войск со стороны Белоруссии, заявили в МИД Украины. По информации ведомства, Минск объясняет передвижения своих сил с учениями, что якобы не соответствует действительности.

«Призываем белорусских чиновников не совершать трагических ошибок под давлением Москвы и отвести войска от нашей границы», — говорится в сообщении.

В МИД Украины добавили, что речь идет не только о предполагаемом наращивании войск, но и повышенной концентрации вооружений и различной техники. При этом в ведомстве не уточнили, каких именно «трагических ошибок» можно ждать на границе в связи с возможным усилением сил Белоруссии, а также о каком «давлении» со стороны России идет речь. В Минске же говорили о принятии мер по укреплению границ, в частности, из-за обнаружения на своей территории украинских БПЛА.

Ранее в Белоруссии предупредили Украину об ответе на возможные провокации.