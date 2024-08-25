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В ООН призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь

Генсек ООН Гутерриш обратился к Израилю и «Хезболле» с призывом к деэскалации

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Mary Altaffer/AP

ООН обеспокоена ростом напряженности между Израилем и ливанским движением «Хезболла» после серии атак в регионе, заявил генсек организации Антониу Гутерриш, передает ТАСС. По его мнению, увеличения количества перестрелок угрожает мирному населению по обе стороны.

«Эти действия <...> угрожают региональной безопасности и стабильности», — отметил официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжарик.

Он добавил, что генсек ООН требует от сторон конфликта скорейшей деэскалации ситуации. Дюжарик подчеркнул, что Гутерриш призывает Израиль и «Хезболлу» остановить боевые действия в срочном порядке.

Истребители Израиля атаковали на территории Ливана объекты движения «Хезболла» в связи с подготовкой им ракетного удара по израильской территории. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о введении в стране режима ЧС на 48 часов. В ответ «Хезболла» заявила о запуске более 320 ракет по Израилю, назвав это «первоначальным ответом» на ликвидацию израильскими спецслужбами командира военного крыла организации Фуада Шокра.

Ранее в «Хезболле» заявили о готовности применить против Израиля баллистические ракеты.

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