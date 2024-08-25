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В ФРГ призвали прекратить прием беженцев из нескольких стран

Глава ХДС Мерц потребовал остановить прием беженцев в ФРГ из Афганистана и Сирии

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Marcus Brandt/Global Look Press

Большинство преступлений в Германии связано с исламскими мотивами, считает глава крупнейшей оппозиционной партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Фридрих Мерц, передает ТАСС. По его словам, Берлин должен принять меры в отношении мигрантов после теракта в Золингене, где сириец напал на людей в центре города.

«В Сирию и Афганистан можно осуществлять депортации, новых беженцев из этих стран нам не следует принимать. Тот, кто как беженец из Германии ездит в свои родные страны, должен немедленно терять статус беженца в Германии», — отметил Мерц.

Он добавил, что проблему создает на холодное оружие — мигрант в Золингене использовал нож против горожан, — а те, кто их носят. Мерц подчеркнул, что чаще всего ими пользуются именно беженцы.

Атака в Золингене произошла 23 августа. В результате нападения пострадали свыше 10 человек. Исполнителем теракта оказался беженец, прибывший в Германию несколько лет назад. При этом разрешения на убежище в ФРГ ему получить не удалось. В 2023 году мигранта должны были направить в Болгарию, так как через нее он попал в Евросоюз. Депортировать беженца не удалось, полиция не смогла его найти за полугода. Мигрант объявился сам, сделал повторный запрос на убежище и получил временное жилье в Золингене.

Ранее немецкий город Пирмазенс прекратил прием беженцев с Украины из-за их наплыва.

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