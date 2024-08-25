В США рассказали о последствиях ареста Дурова для Франции

Российско-французские отношения могут пострадать из-за задержания в Париже основателя Telegram Павла Дурова, пишет The Wall Street Journal. По информации газеты, французские чиновники считают, что арест Дурова приведет к новому обострению напряженности в отношениях с Москвой.

«Telegram — важнейшее приложение в постсоветских странах. Правительственные органы России и Украины используют Telegram для распространения новостей <...> Это потенциально сделало бы Дурова ценным для западных разведывательных служб», — говорится в тексте.

24 августа сотрудники правоохранительных органов Франции задержали Павла Дурова, который прилетел на частном самолете из Азербайджана. Предпринимателя взяли под стражу в парижском аэропорту, когда он выходил из самолета. Как ожидается, Дурову могут предъявить обвинения в мошенничестве, отмывании денег и терроризме из-за шифрования сообщений в принадлежащем ему мессенджере Telegram. Если предпринимателя признают виновным, ему будет грозить до 20 лет лишения свободы. Посольство РФ потребовало от властей Франции обеспечить защиту прав Дурова.

Ранее в России обратились к Ле Пен из-за задержания Дурова.