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В США рассказали о последствиях ареста Дурова для Франции

WSJ: арест основателя Telegram Дурова обострит отношения Франции и России

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Global Look Press

Российско-французские отношения могут пострадать из-за задержания в Париже основателя Telegram Павла Дурова, пишет The Wall Street Journal. По информации газеты, французские чиновники считают, что арест Дурова приведет к новому обострению напряженности в отношениях с Москвой.

«Telegram — важнейшее приложение в постсоветских странах. Правительственные органы России и Украины используют Telegram для распространения новостей <...> Это потенциально сделало бы Дурова ценным для западных разведывательных служб», — говорится в тексте.

24 августа сотрудники правоохранительных органов Франции задержали Павла Дурова, который прилетел на частном самолете из Азербайджана. Предпринимателя взяли под стражу в парижском аэропорту, когда он выходил из самолета. Как ожидается, Дурову могут предъявить обвинения в мошенничестве, отмывании денег и терроризме из-за шифрования сообщений в принадлежащем ему мессенджере Telegram. Если предпринимателя признают виновным, ему будет грозить до 20 лет лишения свободы. Посольство РФ потребовало от властей Франции обеспечить защиту прав Дурова.

Ранее в России обратились к Ле Пен из-за задержания Дурова.

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Арест Павла Дурова во Франции
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