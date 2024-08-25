Российским чиновникам поручили удалить служебные переписки в Telegram

Российским чиновникам на фоне задержания основателя Telegram Павла Дурова поручили удалить служебные переписки в мессенджере. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.

Подобное поручение пришло сотрудникам ряда силовых ведомств, а также чиновникам из администрации президента. Также указание было дано высшим чинам Минобороны РФ.

При этом некоторые госслужащие заявили, что им поручения об удалении переписок не приходили. Они ожидают их на следующей неделе.

24 августа в аэропорту Ле Бурже арестовали Дурова. Основная претензия властей к Telegram и предпринимателю — зашифрованные сообщения в мессенджере. Основателю мессенджера грозит до 20 лет тюрьмы. Россия направила Франции ноту с требованием предоставления доступа к Дурову. В Госдуме считают, что США причастны к его аресту.

Ранее политолог назвал самое большое преступление Дурова.