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Стало известно, когда прокуратура Парижа сделает официальное заявление по Дурову

Прокуратура Парижа сделает официальное заявление по Дурову 26 августа

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lukomore. org/Global Look Press

Прокуратура Парижа, которая занимается делом задержанного по прилету во Францию основателя Telegram Павла Дурова, планирует сделать заявление для прессы в понедельник, 26 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру.

«Полное заявление для прессы будет опубликовано завтра», — заявили там.

В прокуратуре не стали уточнять агентству причины задержания Дурова и его действующий статус в рамках данного дела.

24 августа сотрудники правоохранительных органов Франции задержали Павла Дурова, который прилетел на частном самолете в Париж из Баку. Предпринимателя взяли под стражу в аэропорту Ле Бурже, когда он выходил из самолета. Бизнесмена могут обвинить в мошенничестве, отмывании денег и терроризме из-за шифрования сообщений в принадлежащем ему мессенджере Telegram. Если Дурова признают виновным, ему будет грозить до 20 лет лишения свободы. Посольство РФ потребовало от властей Франции обеспечить защиту прав Дурова. У посольства Франции в Москве появились бумажные самолетики в поддержку Дурова.

Ранее Слуцкий напомнил пророчество Жириновского про Дурова.

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