Премьер Румынии резко высказался об ЛГБТ

Премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что выступает против подрыва семейных ценностей со стороны ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает РИА Новости.

«Я решительно поддерживаю свободу слова, экономическую, религиозную и сексуальную свободу. Но я совершенно не верю в свободу разрушать ткань нации. Оспаривание всех ценностей — это не проявление свободы. Те, кто насмехается над семьей, — это люди, живущие пустой жизнью», — сказал премьер.

Чолаку добавил, что «считает себя нормальным человеком». По словам политика, его жизненными ценностями выступают «семья, работа и вера».

До 2000 года гомосексуализм считался в Румынии преступлением. Однако под давлением Совета Европы и Евросоюза однополые отношения в стране были узаконены. При этом запрет на однополые браки действует в Румынии до сих пор.

До этого министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио заявил, что не хочет видеть сексуальные и гендерные меньшинства на своем рабочем месте в министерстве иностранных дел. По информации Helsingin Sanomat, различные термины, описывающие разнообразие гендеров и сексуальностей, такие как аббревиатура LGBTQ, внесены в список запрещенных.

Ранее в Казахстане захотели запретить пропаганду ЛГБТ.