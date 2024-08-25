Глава Союза журналистов РФ назвал возможную причину задержания Дурова

Западные страны стремятся хотя бы частично взять под свой контроль мессенджер Telegram, основателем которого является Павел Дуров. Об этом заявил председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев, пишет ТАСС.

Таким образом он прокомментировал задержание бизнесмена во Франции. Как сказал обозреватель, в этом процессе значительную роль сыграла «большая политика».

«Власти Европейского союза <...> хотят надавить на основателя Telegram, частично взять под контроль эту социальную сеть — одну из самых популярных во многих странах мира», — сказал Соловьев.

При этом он назвал надуманными те претензии, которые французские власти предъявили Дурову. По его мнению, их придумали специально, чтобы заставить бизнесмена передать западным государствам ключи от мессенджера.

Кроме того, журналист обратил внимание на разное отношение РФ и западных стран к свободе слова. Соловьев уточнил, что сейчас на российской территории работают все существующие Telegram-каналы. Однако в США и союзных им государствах значительная часть Telegram-каналов, принадлежащих гражданам РФ, заблокирована.

Французские правоохранители задержали Дурова в аэропорту Ле Бурже вечером 24 августа. В этот момент предприниматель выходил из частного самолета, который прибыл в республику из Азербайджана.

Главная претензия, предъявленная основателю Telegram, заключается в шифровке сообщений в данном мессенджере. Из-за нее бизнесмена могут обвинить в терроризме, мошенничестве, отмывании денег и иных правонарушениях и приговорить к лишению свободы сроком до 20 лет.

Комментируя произошедшее, министерство иностранных дел РФ заявило о принятии всех необходимых мер для прояснения ситуации.

Ранее американский политик высказался о задержании Дурова.