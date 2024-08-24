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В Совфеде назвали несовместимой со здравым смыслом позицию Борреля

Сенатор Карасин: позиция Борреля по России несовместима со здравым смыслом

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Алексей Дружинин/РИА Новости

Глава международного комитета Совета Федерации РФ Григорий Карасин заявил в своем Telegram-канале, что позиция главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля по России несовместима со здравым смыслом.

«Трудно предположить, кто и чем обидел его в детстве, но его линия поведения несовместима со здравым смыслом», — написал он.

По его словам, удивительно метко назвал Борреля «брюссельским Байденом» министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Карасин отметил, что Боррель «живет войной и злопыхательством».

До этого Сийярто раскритиковал позицию Евросоюза (ЕС) по предложению мирного урегулирования на Украине венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Он отметил, что Боррель верит, что Венгрии будет обидно, если совет глав МИД Евросоюза соберется не в Будапеште, а где-то в Брюсселе. Также Сийярто рассказал, что сегодня в Европе сложился «огромный кризис» демократии.

Ранее Боррель признал, что ЕС является частью конфликта на Украине.

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