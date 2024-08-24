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В Кот-д'Ивуаре заподозрили посольство Украины в подготовке боевиков

В Кот-д'Ивуаре начали расследование действий посольства Украины

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Reuters

Власти Кот-д'Ивуар изучают возможное участие украинского посольства в подготовке боевиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональные африканские СМИ.

Отмечается, что речь может идти об участии дипломатической миссии Украины в Абиджане в «тайной военной подготовке» и поставке деталей для беспилотников через дипломатическую почту. Также сообщается, что посольство может заниматься «координацией подготовки боевиков в области связи».

До этого Мали и Нигер разорвали дипломатические отношения с Украиной, обвиняя ее в поддержке террористических группировок в Африке. Это решение последовало за атакой повстанцев-туарегов на колонну малийских правительственных войск и бойцов ЧВК «Вагнер», которые сражались на стороне правительства в северном Мали в конце июля.

20 августа стало известно, что главы МИД Мали, Нигера и Буркина-Фасо обратились в Совет Безопасности ООН с призывом принять меры против Украины из-за поддержки Киевом терроризма в Африке. Также Al Jazeera сообщала, что власти Украины должны с осторожностью действовать в Африке и не повторять ошибок холодной войны.

Ранее в Нигере сотни людей вышли на протест против поддержки Украиной террористов в Африке.

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