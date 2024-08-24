Киев испугался задержек в получении $50 млрд

Украинские чиновники все больше опасаются задержек в оформлении соглашения, которое позволит получить $50 млрд, погашаемых из доходов от российских активов РФ. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Украинские чиновники все больше опасаются задержек в завершении сделки, которая позволит получить поддержку в размере $50 млрд за счет прибыли от замороженных активов российского центрального банка», — говорится в статье.

По словам собеседника агентства, соглашение между странами «Большой семерки» будет принято до конца года, однако точные временные рамки не определены.

13 июля сообщалось, что лидеры «Большой семерки» договорились выделить Украине кредит в размере $50 млрд. Он будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов в Европе.

10 августа представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительную военную помощь на $125 млн. По его словам, новый пакет помощи подчеркивает «непоколебимую поддержку [США] Украины, которая продолжает противостоять российской агрессии».

Ранее США обвинили в «сжигании колоссальных средств» в топке украинского конфликта.