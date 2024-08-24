Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Киев испугался задержек в получении $50 млрд

Bloomberg: Киев опасается задержек в получении $50 млрд за счет активов России

close
100%
РИА Новости

Украинские чиновники все больше опасаются задержек в оформлении соглашения, которое позволит получить $50 млрд, погашаемых из доходов от российских активов РФ. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Украинские чиновники все больше опасаются задержек в завершении сделки, которая позволит получить поддержку в размере $50 млрд за счет прибыли от замороженных активов российского центрального банка», — говорится в статье.

По словам собеседника агентства, соглашение между странами «Большой семерки» будет принято до конца года, однако точные временные рамки не определены.

13 июля сообщалось, что лидеры «Большой семерки» договорились выделить Украине кредит в размере $50 млрд. Он будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов в Европе.

10 августа представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон предоставит Киеву дополнительную военную помощь на $125 млн. По его словам, новый пакет помощи подчеркивает «непоколебимую поддержку [США] Украины, которая продолжает противостоять российской агрессии».

Ранее США обвинили в «сжигании колоссальных средств» в топке украинского конфликта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами