Парламент Британии в 1940 году негодовал из-за невозможности ударить по СССР

Члены парламента Великобритании в марте 1940 года «взбесились» от того, что сорвались планы Лондона нанести удар по СССР. Об этом говорится в документах из Архива внешней политики РФ, опубликованных Президентской библиотекой, передает РИА Новости.

В публикации говорится, что Великобритания и Франция в начале 1940 года намеревались начать конфликт против СССР, ударить из Финляндии, с которой тогда воевал Советский Союз, взять под контроль Ленинград, ударить со стороны Кавказа, разрушив там нефтепромыслы. Однако этим планам не суждено было сбыться в связи с военными успехами гитлеровской Германии в западной Европе, а также окончанием финско-советской войны 12 марта.

«Я был сегодня на заседании парламента, где [премьер-министр Невилл] Чемберлен делал сообщение по поводу заключения мира между СССР и Финляндией, и лишний раз мог убедиться, как велика была опасность открытой интервенции Англии и Франции на стороне Финляндии», — писал посол СССР в Англии Иван Майский Москве.

Дипломат отмечал, что члены британского парламента демонстрировали «бессильное бешенство», они неистовствовали и встречали бурными одобрениями каждый выпад против Советского Союза.

Ранее сообщалось, что Британия и Франция планировали нападение на СССР в начале 1940 года.