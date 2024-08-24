Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Парламент Британии в 1940 году негодовал из-за невозможности ударить по СССР

РИА Новости: британский парламент в 1940 году «взбесился» от срыва удара по СССР

close
100%
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Члены парламента Великобритании в марте 1940 года «взбесились» от того, что сорвались планы Лондона нанести удар по СССР. Об этом говорится в документах из Архива внешней политики РФ, опубликованных Президентской библиотекой, передает РИА Новости.

В публикации говорится, что Великобритания и Франция в начале 1940 года намеревались начать конфликт против СССР, ударить из Финляндии, с которой тогда воевал Советский Союз, взять под контроль Ленинград, ударить со стороны Кавказа, разрушив там нефтепромыслы. Однако этим планам не суждено было сбыться в связи с военными успехами гитлеровской Германии в западной Европе, а также окончанием финско-советской войны 12 марта.

«Я был сегодня на заседании парламента, где [премьер-министр Невилл] Чемберлен делал сообщение по поводу заключения мира между СССР и Финляндией, и лишний раз мог убедиться, как велика была опасность открытой интервенции Англии и Франции на стороне Финляндии», — писал посол СССР в Англии Иван Майский Москве.

Дипломат отмечал, что члены британского парламента демонстрировали «бессильное бешенство», они неистовствовали и встречали бурными одобрениями каждый выпад против Советского Союза.

Ранее сообщалось, что Британия и Франция планировали нападение на СССР в начале 1940 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами