Посол РФ отреагировал на новые санкции США против России

Новые антироссийские санкции США являются безрассудными шагами. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя новые рестрикции со стороны Соединенных Штатов, сообщает в Telegram-канале пресс-служба российской дипмиссии.

По его словам, администрация США «агонизирует». У Вашингтона «множатся безрезультативные русофобские залпы», отметил дипломат.

«Задача — показать свою антироссийскую сущность на фоне кипящей здесь электоральной кампании», — сказал он.

Антонов заявил, что для всех очевиден негатив американских санкций. Он подчеркнул, что безрассудные шаги администрации Соединенных Штатов «ведут к кризису, но не созиданию».

«Очевидно, что для достижения подлинной независимости в экономической сфере давно пора отказаться от диктата доллара в международной валютно-финансовой системе», — добавил Антонов.

23 августа США добавили в экспортные ограничения более 60 юридических лиц из России, 42 организации из Китая и 11 из Ирана. Сообщалось, что данные компании были внесены в список «как действующие против интересов национальной безопасности и внешней политики США».

Ранее президент Владимир Путин заявил, что западные санкции мешают РФ.