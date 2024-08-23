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В Госдуму внесли проект об освобождении участников СВО от уголовной ответственности

ВС внес в ГД проект об освобождении участников СВО от уголовной ответственности

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Верховный суд России внес в Государственную думу проект закона об освобождении участников специальной военной операции (СВО) от уголовной ответственности. Об этом свидетельствует информация в базе данных нижней палаты парламента.

Отмечается, что законопроект предлагает дополнить статью 78.1 УК РФ об установлении возможности освобождения от уголовной ответственности на стадии суда по уголовным делам в отношении обвиняемых (подсудимых), призванных на службу в Вооруженные силы РФ.

20 августа сообщалось, что правительство поддержало проект закона Верховного суда РФ, предусматривающий дополнение механизма освобождения участников СВО от уголовной ответственности.

13 августа Верховный суд предложил освобождать контрактников от уголовной ответственности. До этого в Госдуме сочли необходимым закон о контроле за вернувшимися с СВО осужденными.

Ранее суд освободил от наказания осужденного, участвующего в СВО.

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