Секретная служба не взяла с собой выделенное ей радио в день покушения на Трампа

Сотрудники Секретной службы США не взяли с собой выделенные им полицией радиостанции в день покушения на кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, из-за чего не получили вовремя информацию о стрелке. Об этом сообщает CNN со ссылкой на доклад конгрессмена Клэя Хиггинса.

«За день до покушения на Дональда Трампа тактическая группа местной полиции выделила радиосистемы для коллег из Секретной службы, чтобы два ведомства могли поддерживать связь», — сказано в сообщении.

Представители секретной службы не взяли эти рации с собой на мероприятие.

14 июля митинг экс-президента США в Пенсильвании закончился стрельбой. 20-летний Томас Мэттью Крукс открыл огонь по политику из винтовки AR-15, одна из пуль задела его ухо. Инцидент стал первым покушением на американского лидера за 43 года, последний раз с нападением столкнулся президент Рональд Рейган. По предварительной экспертизе, Трампа спасло то, что он повернул голову в сторону Крукса в момент атаки, в противном случае пуля угодила бы ему точно в голову. Позднее Трамп указал на ошибки правоохранителей в день покушения на него.

Ранее Трамп начал митинг в Северной Каролине за пуленепробиваемым стеклом.