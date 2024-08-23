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Названа дата возвращения посола Антонова из Вашингтона в Москву

ТАСС: посол Антонов вернется из Вашингтона в Москву в октябре

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Илья Питалев/РИА Новости

Посол РФ в США Анатолий Антонов вернется из Вашингтона в Москву в октябре. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник.

«По срокам возвращения Антонова из Вашингтона ориентир взят на октябрь», — сказал он.

О том, что дипломат собирается возвращаться на родину стало известно еще в июле. К такому выводу пришли журналисты после публикации его телеграммы по случаю 30-летия ПИР-Центра. В конце послания от руки Антонов сделал приписку: «Заканчивается моя командировка». Дипломат выразил надежду, что продолжит «отстаивать интересы Отчизны!».

В пятницу, 23 августа, стало известно, что в ближайшее время посол России в США Анатолий Антонов проведет встречу с представителями Государственного департамента США. Он напомнил, что в настоящее время контакты с американской администрацией в целом носят лишь эпизодический характер.

Ранее посол в США заявил, что «буферной зоны» на территории России не будет.

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