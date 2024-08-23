В США заявили о готовности к диалогу с Россией и Китаем по ситуации в Судане

Американские власти готовы сотрудничать с Россией и Китаем для улучшения гуманитарной ситуации в Судане. Об этом сообщает радио «Спутник» со ссылкой на американского спецпосланника по Судану Том Перриелло.

«Такая работа возможна прямо или косвенно через ООН», — уточнили в сообщении.

В публикации напомнили, что с весны 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между Силами быстрого реагирования под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией.

В конце июля Силы быстрого реагирования Судана (СБР), представляющие собой военизированные формирования, сообщили, что примут участие в переговорах о прекращении огня.

Накануне в посольстве России в Судане сообщили, что договор о создании базы пункта материально-технического обеспечения (МТО) Военно-морского флота РФ в этой африканской стране остается в силе.

Ранее на главу Суверенного совета Судана аль-Бурхан было совершено покушение.