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Харрис высказалась о поддержке Израиля

Харрис пообещала поддерживать Израиль и обеспечить его всем для самозащиты

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Kevin Lamarque/Reuters

Кандидат на пост президента США от демократов Камала Харрис заявила, что в случае своего избрания всегда будет поддерживать право Израиля на самооборону. Ее слова передает РИА Новости.

Она отметила, что Вашингтон обеспечит своего ближневосточного союзника всеми необходимыми средствами для этого.

«Я всегда буду поддерживать право Израиля на самооборону, намерена гарантировать, что у него будут возможности реализовать это право», — подчеркнула Харрис.

Также она пообещала в случае победы создать самую мощную армию в мире. Кандидат в президенты также пообещала поддерживать Украину и союзников по НАТО.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Камала Харрис, занимающая пост вице-президента, стала кандидатом в президенты от Демократической партии после того, как 21 июля Джо Байден объявил о своем выходе из предвыборной гонки. Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии, станет ее основным соперником.

Ранее в США назвали главную проблему кампании Харрис.

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