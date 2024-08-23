Камала Харрис пообещала создать самую мощную армию в мире

Вице-президент США Камала Харрис пообещала в случае победы на президентских выборах создать самую мощную армию в мире. Об этом она заявила во время выступления на национальном съезде демократов в Чикаго, трансляцию ведет газета The New York Times.

«В качестве главнокомандующего я сделаю так, чтобы у Америки всегда были самые мощные, самые смертоносные вооруженные силы в мире», — сказала Харрис на мероприятии, на котором она согласилась баллотироваться на пост президента от Демократической партии.

Кандидат в президенты также пообещала поддерживать Израиль, Украину и союзников по НАТО.

Своего оппонента от республиканцев Дональда Трампа Харрис назвала «несерьезным человеком», который представляет собой серьезную угрозу американской демократии.

До этого сообщалось, что предвыборная компания вице-президента США привлекла около $500 млн с момента ее выдвижения в качестве кандидата от демократов.

Ранее в США назвали главную проблему кампании Харрис.